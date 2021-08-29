大陸演藝圈最近正經歷大動盪，官方準備全面掃蕩大陸娛樂圈，鄭爽、吳亦凡、張哲瀚、趙薇等大牌藝人陸續遭列為劣跡藝人，沒想到一波未平，一波又起，今(29)日又傳出消息，，男團R1SE成員周震南的節目片段全數遭刪除，引起網友猜測，他惹到官方的原因很可能和欠債有關。

原先節目《快樂大本營》釋出節目的預告中，可以看到有周震南與女演員周雨彤一起唱歌的片段，然而節目正式播出，周震南的鏡頭竟然全被剪掉，就像是當天沒有上過節目一樣，消息曝光後，立刻在微博引發熱議，「快本刪除周震南鏡頭關鍵字還登上熱搜。

不少網友都十分傻眼，「無語了，為什麼快本把周震南的鏡頭都刪了。我期待了一個星期看我喜歡的三個人同台，就給我來這個？」、「快本的周震南呢？我等了好久的周震南」、「好傢伙我就是為了看周雨彤和周震南，結果沒有了」，對此有網友推測，這和周震南的父母有關。

周震南的鏡頭全遭剪掉。(圖/翻攝自微博)

周震南的父母因欠了上億債務，被列為「失信人名單」，而他也無辜受到波及，網友當時還發起抵制，拒看他的節目，周震南當時為了滅火立刻發文道歉，「不管法律上我是不是必須替爸爸和他的公司承擔責任，我都一直在心裡認定，一定要幫助他挺過難關」，高EQ回應還獲得網友狂讚，如今卻又莫名被消失，讓網友擔心他會成為趙薇第二。