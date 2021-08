你曾經仔細觀察過自己的左右耳垂嗎?雖然每個人的耳垂肥厚大小不一,但基本上都是由脂肪和結締組織及細小的末梢血管組成,其中沒有軟骨支撐,觸感相當柔軟。大多數人的耳垂呈現平滑無皺褶,但也有人會出現一條由下往上斜拉的紋路。過去許多觀察型文獻提醒我們不要輕忽這條細紋,它可能是你的心臟正在呼救的重大警訊!

●冠心溝的形成原因

高雄義大醫院心臟內科主任王朝平醫師解釋,當人的年紀越大,像耳垂這種屬於末梢血管部分的血液供應量就會變少,再加上皮膚流失膠原蛋白,讓結締組織也相形鬆散,在血液營養及氧氣供應不足又組織萎縮的情況下,就會在耳垂形成一條由外往內、由下往上的皺紋線條,成為明顯的冠心溝。

王朝平醫師指出,臨床上來看,的確會觀察耳垂上是否有紋路,來作為參考判斷心臟狀況的外顯因素之一。

但王醫師指出,近期有大型的薈萃統計文獻指出(reference 123),單用冠心溝來診斷冠心病的精準度並不高,反而是要合併有其他心絞痛症狀才能提高診斷率,並把它當成一個心血管危險因子。所以門診常有些病患因心絞痛臨床症狀,再加上看到冠心溝的相關報導而提高警覺,提前就醫檢查,結果真的發現問題接受治療。

除了年長者因為身體自然老化的因素之外,若是只有三、四十歲的壯年就出現冠心溝,更是心血管可能已出狀況的重大警示。王朝平醫師強調,身體末梢血管不通暢與心臟血管疾病是一體兩面,當身體的末梢血管狀態不佳時,更要警覺心臟血管粥狀硬化的可能性。

王朝平醫師表示,由於耳垂位於臉旁容易觀察的地方,因此只要注意就可以看到。此外他還會觀察門診病患是否有一講話就上氣不接下氣,或著講著講著就冒出冷汗、手腳膚色偏黑偏暗、觸摸時感覺冰涼,都會懷疑可能就有全身性血管疾病。

●急性冠心病發作易猝死 高危險群應定期檢查搭配用藥

即使耳朵上沒有冠心溝,也不能對其他的症狀掉以輕心。王朝平醫師指出,心臟疾病最怕的就是急性冠心症候群的發生,但許多人往往不知道自己是冠心病患者,主要原因是平日症狀並不特別明顯。

冠心症是因冠狀動脈血管內膜因硬斑塊堆積,造成血管內膜局部狹窄,影響血流,進一步引發心肌缺氧的症狀。冠心病症候群臨床表現包括無症狀性缺氧、穩定型心絞痛、不穩定型心絞痛等,最危險的是急性心肌梗塞、心臟衰竭和猝死。尤其在新冠肺炎疫情期間,審慎了解自己的心血管狀態,更是保命關鍵。

(圖/中時新聞網製作)

除了急性與重度阻塞,需要心導管手術及支架治療之外,適當用藥也是控制冠心病的最佳療法之一。目前用在治療冠心症的藥物,包括長效型硝酸鹽、抗血小板制劑、β受體阻斷劑及鈣離子阻斷劑等等,另外還有硝化甘油類藥物,具有血管擴張劑與降低血壓的作用。不過有3-5成患者服用後,會因腦部血管擴張出現嚴重頭痛、血壓過低而導致頭暈的副作用,對患者正常生活與遵醫囑習慣影響甚鉅。

王朝平醫師指出,去年臨床多了在歐美已行之多年的新機轉抗心絞痛藥物,對於頭痛、頭暈的副作用極低,也不會讓患者的心跳變慢,較不會出現疲勞無力感,能提升病人的耐受性,對長期穩定心血管健康、提升患者生活品質更有助益。建議平日有悶痛喘症狀的民眾,盡早關心自身心血管狀態,配合醫師找出最適合的保養方針,為有效打造自己的健康餘命,超前部署!

參考文獻Reference

