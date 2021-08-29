NBA巨星柯瑞(Stephen Curry)在場上除了不講理三分神射外，花俏運球和轉身也是招牌動作，在這個後衛當道的年代，許多年輕人和小朋友都想揣摩柯瑞的技巧，甚至爭相模仿，不過要有準度再加上炫麗球風實在太難，大部份人最多七分像，但最近在網站瘋傳一段影片可要讓大家吃驚了。

這位名叫宋奕宏的大陸8歲男童打出神似柯瑞的球風，他在影片中頻頻上演華麗的運球動作，而且幾乎招招連貫，先是跨下運球搭配背後運球，再來個跨下運球搭配轉身運球，這華麗的球技完全看不出他只有8歲，而且他還有一手精準的外線，出手姿勢和節奏都像極了柯瑞。

一開始他的影片是由Instagram帳號filayyyy發佈出來，沒想到柯瑞本尊竟看到了這則影片，而且他也感到非常驚訝，直說：「他真的把我全部功夫都學走，顯然還更上層樓呢。」「這位小朋友實在很能打，誰能幫我找到這位未來籃球之星？」宋奕宏超群的球技讓柯瑞都忍不住找尋這位小朋友的下落。

宋奕宏得知自己被柯瑞看到後，錄製影片說：「您好柯瑞叔叔，我是宋奕宏，我很愛籃球，您是我的偶像，希望有一天能成為像您一樣厲害的球星！ 祝新賽季勇士總冠軍。」想不到他連球技成熟，文筆也不差，其中更能看出他是個有禮貌的好孩子。看來很多家長都要把自己小孩跟他「送作堆」了。