捷克捐贈我國的莫德納疫苗抵達桃園機場(外交部提供)

衛福部疾管署周署長（左）、外交部歐洲司陳司長（右）及捷克駐台代理代表唐迪（中）在桃園機場倉儲點收疫苗。(外交部提供)

捷克政府捐贈我國的3萬劑莫德納疫苗今晚運抵台灣，外交部表示，台捷「患難見真情」，由衷感謝捷克政府在我國迫切需要疫苗的關鍵時刻伸出援手。深信台捷兩國定能持續攜手合作，將台捷的緊密友誼與夥伴關係，透過各領域深化交流，提昇至更高層次。

衛福部疾病管制署署長周志浩、外交部歐洲司長陳立國大使及捷克經濟文化辦事處代理代表唐迪今晚特此到桃園國際機場接受這批彌足珍貴的疫苗。外交部代表台灣政府與人民，向捷克行政部門、國會及人民的溫暖與善意，表達誠摯感謝。

外交部副發言人崔靜麟指出，雖然從去年初新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，全球疫情依然嚴峻，但台灣與捷克的關係仍不斷強化。尤其是上年4月雙方簽訂「台捷防疫合作聯合聲明」交流抗疫經驗，台灣政府與民間並捐贈捷克口罩、呼吸器及口罩生產線，前副總統陳建仁也應邀擔任捷克的防疫顧問。

捷克參議院則於今年4月史上首度通過決議，肯定台灣衛生防疫成就及能力，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。他說，當前國際社會紛紛對台灣宣布馳援我國疫苗之際，捷克政府不落人後，其內閣會議在7月26日宣布捐贈台灣3萬劑疫苗。

崔靜麟表示，透過衛福部疾管署、外交部及雙方代表處的密切協調，捷克捐贈的疫苗宣布後僅約一個月即迅速運抵台灣，真誠友誼深深感動台灣2300萬人民的心扉，特別是捷克目前也面臨Delta變種病毒的挑戰，但仍寄念關心台灣。

他說，捷克政府以具體行動展現民主自由夥伴相互幫助扶持的情操，正如布拉格市長賀吉普所言，台灣與捷克是「患難見真情」的好朋友。深信台捷兩國定能持續攜手合作，促成良善力量的擴散循環，同時將台捷的緊密友誼與夥伴關係，透過經貿、科技、教育、文化等各領域的深化交流，提昇至更高、更廣的層次。