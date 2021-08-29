綜合外媒報導，在西方世界凍結阿富汗政府資金和援助，以及當地民眾搶著領錢引發擠兌危機之下，曾於聯合國參與阿富汗經濟相關事務的專家指出，該國經濟可能在數週至數個月內崩潰。

「美聯社」表示，塔利班已下令所有銀行於28日恢復運作，但自動提款機設有每24小時僅能提款約200美元（約新台幣5577元）的限制，導致民眾在機器前大排長龍。還有包括公務員在內的數百名民眾上街抗議，聲稱已有3至6個月沒拿到薪水。

美國「國家廣播公司」（NBC）則指出，由於塔利班還未被承認為阿富汗的合法政府，不僅無法使用存放於美國銀行內的數十億美元儲備資金，國際貨幣基金（IMF）也宣布，暫時停止阿富汗使用包括4.5億美元（約新台幣125.5億元）特別提款權（SDR）在內的所有IMF資源；世界銀行（World Bank）則表示，由於當地情勢不穩定，已停止於阿富汗的發展與緊急重建支援計畫，該項目20年來為該國提供了超過53億美元（約新台幣1478億元）的資金。

曾於聯合國負責塔利班制裁事務的前德國外交官辛德勒（Hans-Jakob Schindler）指出，由於阿富汗只有毒品和少許礦業和工業等產業，在缺乏外援資金下，將無法支撐現有經濟體系；若情況未獲得改善，該國經濟將於數週至數個月內崩潰。

雖然已傳出巴基斯坦開放與阿富汗邊境貿易的消息，不過辛德勒指出，這類行為不會對當地民眾帶來實際影響，因為阿富汗的經濟運轉仰賴外來資金的援助。《商業內幕》（Business Insider）也透露，據稱阿富汗經濟有80至90%仰賴外國安全部門和其他援助提供的資金。