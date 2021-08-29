台中市長盧秀燕推動「台中美樂地計畫」，營造友善環境獲好評，市議員何敏誠服務處執行長何昆霖29日表示，身心障礙市民投訴市府不重視弱勢，推輪椅或者嬰兒車到公園，都像通過障礙賽考驗。對此，市府表示，今年起納入公民團體對話機制，疫情期間除加緊無障礙改善工程，讓民眾通行有愛無礙。
何昆霖指出，訪查市府宣稱已經改善完成的十四座東、南區公園綠地發現，除了遊樂設施更新，規畫許多美樂地計劃告示牌宣傳政績，及遊樂區內鋪面的銜接處尚稱合格之外，對於身障兒童而言，要到公園遊樂設施遊玩及休憩，仍是困難重重，希望市府趁著疫情遊具尚未開放期間，加緊無障礙改善作業。
何昆霖說，除了無障礙通行需要改善之外，家長也反應社區公園的遊樂設施因為美樂地計劃越改越無聊，改到國小的孩子都不想玩了，市政府不要只追求遊樂設施符合安全法規的及格邊緣而趕工更新，犧牲孩子的感覺統合訓練及挑戰性。
建設局表示，市府推動「台中美樂地計畫」打造各年齡層、不同身體條件皆可舒適活動的共融公園為目標，改善老舊公園同時闢建新公園，推動「共融公園」、「陽光公廁」及提升「人本無障礙環境」。
其中，共融公園改善設計階段透過分析公園規模、評估服務人口結構等，研擬設施配置原則，在符合中央遊戲場安全設施管理規範的條件下，邀請公園周邊住戶及兒童共同參與營造符合在地特色的公園，同時加強在地居民、特公盟、身障盟或關心美樂地計畫的團體溝通說明，以工作坊、說明會、會勘等方式參與推動公園建設。
建設局強調，市府重視身障兒童、行動不便者的需求，除了改善無障礙步道通行、增設無障礙休憩區等，並在公園條件許可下，陸續規劃無障礙遊戲設施，如南屯黎新公園、潭子潭陽公園、烏日溪邊公園皆設有輪椅鞦韆，搭配可共同玩耍的沙桌、觸碰板、水畫牆、旋轉盤等設施，設計滿足不同身體條件的兒童感官體驗、社交互動的空間。
建設局指出，為打造更符合民眾使用需求的共融公園，市府自今年起納入公民團體對話機制，疫情期間除加緊無障礙改善工程，也加強與市民溝通，以線上方式辦理45場意見交流會、邀請公民參與工作坊、講座及體驗營，透過使用後評估滾動式檢討公園改善策略。
在資源有限的情況下，市府也盤點整合並積極結合民間資源，共同投入美樂地計畫，同步打造具地方特色共融公園，未來將於各區逐步實現主題公園兒童遊戲場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。