台中市議員何敏誠服務處29日表示，希望市府趁著疫情遊具尚未開放期間，加緊無障礙改善作業。（盧金足攝）

台中市議員何敏誠服務處執行長何昆霖說，希望市政府不要只追求遊樂設施符合安全法規的及格邊緣而趕工更新，犧牲孩子的感覺統合訓練及挑戰性。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕推動「台中美樂地計畫」，營造友善環境獲好評，市議員何敏誠服務處執行長何昆霖29日表示，身心障礙市民投訴市府不重視弱勢，推輪椅或者嬰兒車到公園，都像通過障礙賽考驗。對此，市府表示，今年起納入公民團體對話機制，疫情期間除加緊無障礙改善工程，讓民眾通行有愛無礙。

何昆霖指出，訪查市府宣稱已經改善完成的十四座東、南區公園綠地發現，除了遊樂設施更新，規畫許多美樂地計劃告示牌宣傳政績，及遊樂區內鋪面的銜接處尚稱合格之外，對於身障兒童而言，要到公園遊樂設施遊玩及休憩，仍是困難重重，希望市府趁著疫情遊具尚未開放期間，加緊無障礙改善作業。

何昆霖說，除了無障礙通行需要改善之外，家長也反應社區公園的遊樂設施因為美樂地計劃越改越無聊，改到國小的孩子都不想玩了，市政府不要只追求遊樂設施符合安全法規的及格邊緣而趕工更新，犧牲孩子的感覺統合訓練及挑戰性。

建設局表示，市府推動「台中美樂地計畫」打造各年齡層、不同身體條件皆可舒適活動的共融公園為目標，改善老舊公園同時闢建新公園，推動「共融公園」、「陽光公廁」及提升「人本無障礙環境」。

其中，共融公園改善設計階段透過分析公園規模、評估服務人口結構等，研擬設施配置原則，在符合中央遊戲場安全設施管理規範的條件下，邀請公園周邊住戶及兒童共同參與營造符合在地特色的公園，同時加強在地居民、特公盟、身障盟或關心美樂地計畫的團體溝通說明，以工作坊、說明會、會勘等方式參與推動公園建設。

建設局強調，市府重視身障兒童、行動不便者的需求，除了改善無障礙步道通行、增設無障礙休憩區等，並在公園條件許可下，陸續規劃無障礙遊戲設施，如南屯黎新公園、潭子潭陽公園、烏日溪邊公園皆設有輪椅鞦韆，搭配可共同玩耍的沙桌、觸碰板、水畫牆、旋轉盤等設施，設計滿足不同身體條件的兒童感官體驗、社交互動的空間。

建設局指出，為打造更符合民眾使用需求的共融公園，市府自今年起納入公民團體對話機制，疫情期間除加緊無障礙改善工程，也加強與市民溝通，以線上方式辦理45場意見交流會、邀請公民參與工作坊、講座及體驗營，透過使用後評估滾動式檢討公園改善策略。

在資源有限的情況下，市府也盤點整合並積極結合民間資源，共同投入美樂地計畫，同步打造具地方特色共融公園，未來將於各區逐步實現主題公園兒童遊戲場。