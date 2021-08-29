《彭博》26日公布8月份「全球防疫韌性排名」，台灣排全球第41名，不僅在亞洲4小龍當中敬陪末座，也輸給鄰近的日本和中國大陸，藍委李貴敏更批評民進黨政府的「無知、無為、無感、無能」拖累台灣防疫表現，而這份排名也在網路上引起網友熱議，更有網友質疑，「就問中央政府疫苗勒？」

在《彭博》公布的8月「全球防疫韌性排名」，挪威位居這分名單的榜首，第2名則是芬蘭，而台灣較上月下降一名，排在第41名，但值得注意的是，鄰近台灣的香港排名大幅上升，排在第18名；南韓的名次略下滑，排在第26名；新加坡第8名；中國大陸第24名，日本第33名。

這份排名也在PTT上引起網友熱議，「我們還在幻想救香港QQ」、「世界怎麼跟得上台灣」、「台灣好厲害 number One」、「台灣四小龍最後一名...不可能吧」、「跟印度巴基斯坦龍爭虎鬥，呵呵」、「日本在我們前面？？？？」、「輸埃及和墨西哥，笑死人」。

有些網友則表示，「現在的評分早就跟以前不一樣了，不開放分數就是低，不重視確診了啦」、「指標就是疫苗施打率吧」、「這排名是偏向正常生活程度和疫苗接種程度」、「疫苗不夠當然不能開放」、「要指標疫苗覆蓋再來封鎖程度跟航班數還有有打過疫苗的旅行規定，台灣這種一堆產業不準開的排名低正常啦，挪威都正常生活旅遊」、「就問中央政府疫苗勒？」、「彭博這個是從很多方面綜合評比的，不是光比確診人數、疫苗覆蓋率、死亡人數」。