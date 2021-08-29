野馬男的無腦違規行為 讓我表妹21歲就結束了他的人生

21歲女騎士被野馬男撞死，家屬製作影片紀念，並盼望社會還他們一個公道。（截自YouTube影片）

年僅21歲的巫姓女騎士，遭葉姓男子駕駛「野馬」跑車以飆破百公里高速闖紅燈撞上，與死神拔河14天後宣告不治。事發後葉家表示葉男有精神疾病，巫家難以接受，痛斥精神疾病不該拿來當脫罪藉口，家屬更公開自製影片，慟訴「野馬男的無腦違規行為，讓我表妹21歲就結束了他的人生」，更表示家屬沒那麼偉大想改變社會，只求社會能還家人一個公道。

巫女親友在影音平台YouTube公開「野馬男的無腦違規行為 讓我表妹21歲就結束了他的人生」影片，剪輯車禍發生當下監視影像、巫女從小到大生活照片，並列舉台北捷運隨機殺人、北投文化國小割喉案、內湖小燈泡、華山分屍案、台鐵殺警案以及台中牙醫師命案，悲痛質疑：「為什麼這個破網這麼久了依舊存在？」。

巫女家屬表示，他們沒那麼偉大想改變社會，「我們只求這個社會可以還給我們的家人一個公道。最後」。影片最後家人收起悲傷，祝福巫女「不痛了，好好休息」、「去當個快樂的天使，下輩子我們再繼續當親人」。

家住桃園的葉姓男子脫序行為不斷，先是網路放話嗆殺衛福部長陳時中，還開著「野馬」跑車到台南逆向飆車被約談到案；8日14日他從南港飆車到苗栗，清晨5點多在苗栗縣竹南鎮台1線、台13甲線路口，以飆破百公里高速闖紅燈，撞上綠燈直行的巫姓女騎士。

年僅21歲的巫女遭到重創，送醫搶救昏迷指數只有3，與死神拔河14天後，家屬於27日心痛放棄急救，宣告不治。

葉男目前遭收押中，事後葉家表示葉男患有精神疾病，且不肯按時服藥，家屬也相當頭痛無奈。但巫女家屬難以接受，巫父更表示擔心未來葉男會藉此脫罪，若因此輕判，自己恐怕「會崩潰」。

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葉姓青年患有精神疾病，對自己行為毫無悔意。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

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