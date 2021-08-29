東京帕運游泳男子S7級400公尺決賽，中華隊陳亮達進場。(體育署提供)

東京帕運中華隊游泳選手陳亮達，今天在泳男子S7級400公尺自由式挺進到決賽，以第8名作收，賽後表示，自己決賽成績比預賽快超過5秒，雖然有點小失落，但也滿意了。

今年10月才要過19歲生日的陳亮達，是本屆東京帕運中華隊最年輕的參賽選手，共參與3項賽事，27日在游泳男子S7級200公尺混合式游出2分54秒22成績無緣決賽，今天參與男子S7級400公尺自由式繳出決賽第8名，明天一早則要迎接他的主項男子S7級100公尺仰式。

首度踏上帕運舞台，陳亮達坦言最大的難題是體力，在台灣備戰時因新冠肺炎因素導致訓練受到影響，「恢復訓練後的時間沒有很長，速度都還可以，但是體力部分掉了滿多，還沒有恢復到以前的狀況。」

上午預賽以5分15秒89順利取得決賽門票後，陳亮達回到選手村補眠充電，下午決賽游出5分10秒65，雖最終排名第8無緣獎牌，但成績較預賽推進超過5秒，他說：「表現還可以，在這樣的狀況下，能游出這個成績其實算滿意了。」

陳亮達透露，決賽游過100公尺時感覺有點累了，「隔壁剛好是菲律賓選手加威蘭(Ernie Gawilan)，所以想說跟著他，不要被拉開太多就好。」游過300公尺時，他也轉頭看了一下加威蘭，賽後他笑說：「跟加威蘭差的還不遠嘛，有嘗試想拉近一點，但還是沒追過。」

帕運游泳決賽時，選手依序由大會介紹出場，排在第8道的陳亮達是第一個被唱名出場的選手，他說：「要出場前心跳滿快的，決賽氛圍還是跟預賽不一樣，加上場邊還有坐一些其他國家的隊職員，感覺真的很不一樣。」