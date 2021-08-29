22：00更新：據路透社說法，2名美國國防部官員稱，已在周日對喀布爾發動了1次針對ISIS-K的軍事打擊。另據美聯社報導，一名塔利班發言人表示，這起爆炸是美國的軍事空襲行動，目標是打擊1名試圖以汽車炸彈襲擊喀布爾國際機場的恐攻者。

Missile strike on a house near Kabul Airport nature of the strike unclear pic.twitter.com/wFdhCkHSwn — ELINT News (@ELINTNews) August 29 2021

21：50更新：阿富汗Asvaka通訊社報導，一枚火箭彈擊中阿富汗首都喀布爾11區的一棟民居，初步報告顯示，已造成2死3傷。 目擊者稱，受害者中有兒童和婦女。

據阿拉伯新聞報導，喀布爾機場附近又發生爆炸，這是ISIS-K發起恐攻爆炸的兩天後。

新的這場爆炸事件在喀布爾機場附近的一所民宅，據傳可能是飛彈或是火箭彈之類的武器攻擊。Twitter上已傳出一些短影片，爆炸範圍不算大，附近居民正以水桶在滅火。

曾擔任喀布爾警察局長拉希德(Rashid)說，火箭擊中喀布爾的Khuwja Bughra社區。目前沒有任何組織出面承認發動了這次襲擊，但武裝分子過去曾發射過火箭。