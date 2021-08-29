對於蔡英文總統於8月23日表示，「團結一心」才能保家衛國，前國民黨立委、退役陸軍中將帥化民認為，「我同意啊！應該團結」，但團結不是嘴巴講，藍綠有沒有和啊？沒有，連酸菜火鍋都是異國食物！

蔡英文總統於8月23日視察飛彈指揮部表示，這場戰役中，台灣人民不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住前線，也守住台灣。當敵軍壓境，「團結一心」才能保家衛國，單憑一黨一派無法抵禦外侮。她要求中華民國國軍保持高昂戰鬥力，讓全世界看見保家衛國、守護家園的決心。

對此，前國民黨立委、退役陸軍中將帥化民在Yahoo TV《風向龍鳳配》指出，蔡英文突然感覺到全國要團結一致，「我同意啊！應該團結」，但團結不是嘴巴講，藍綠有沒有和啊？政黨有沒有和啊？都沒有，連酸菜火鍋都是異國食物。

帥化民強調，台獨要是有本事，憲法通過、全民同意，問題是都不做，民進黨不論在野在朝，把國軍糟蹋的一蹋糊塗，嘴巴講得很簡單，真的要打的時候來不來？

主持人陳鳳馨補充，前一陣子米其林公布「必比登」美食推薦，有電視台做此則新聞，結果把一些湘菜餐廳等，都報導為「異國美食」。

另外，國民黨台北市議員羅智強日前也在臉書指出，他父母親都是浙江大陳島來的，他從小吃江浙菜長大，原來他從小吃的都是「異國料理」！