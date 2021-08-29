BNT疫苗將到貨台灣，而蔡政府政策轉彎，接受印有「復必泰」字樣的疫苗，近日也引起朝野政壇熱議。藥師林士峰直言，民進黨8月26日發文告訴台灣民眾，政府會秉持三原則「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」，爭取BNT提早進口來台。但7月行政院記者會說法卻不一樣，讓他感到相當奇怪。

藥師林士峰。(圖/翻攝自 中天新聞)

央疫情指揮中心28日開放疫苗預約平台登記，根據指揮中心29日公布最新登記數據，截至今下午5時，已有299萬6797人登記BNT，至於非莫德納不打的人，只剩下逾92萬4643人，與8月21日系統關閉前相比，大幅減少了百萬人。全國意願登記完成總人數1289萬0830人。

林士峰今日在臉書PO文先是提到，民進黨8月26日發文告訴全體國人，政府會秉持三原則「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」，爭取BNT提早進口來台。但他發現，綠營上個月告訴大家的三原則並非如此。

民進黨8月26日臉書貼文。(圖/翻攝自 民進黨臉書)

林士峰指出，上個月政院為了這個原廠標籤，甚至可能延誤交貨時間；根據BNT開出來的期程，另外製作、黏貼標籤需要3周，生產約6到8周，生產後還要靜置4到6周。加總就是13到17周。他質疑，怎麼現在突然改變了想法，就算是要送去土耳其，瓶身印著「復必泰」，還出現簡體字，不惜改變說法也要攔截收下？

最後，他認為，不管如何，將台灣人民性命放在首位，是不分黨派全國人民的共識，感謝政府能以實際行動呼應全國人民對國際認證疫苗的期盼。