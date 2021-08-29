「最美博士」許藍方遭爆和已婚醫師有不倫戀，儘管她三度發聲明否認，形象仍然大傷，演藝事業幾乎全部停擺，20日她開直播道歉試圖滅火，網友照樣不買單，如今她在曬出「中華民國殘障體育運動總會」捐款又遭質疑，對此，經紀人也親上火線回應。

據《三立新聞網》報導，經紀人透露，許藍方雖然演藝事業暫停，但靠著教職工作、個人健康管理諮詢等副業維持生計，而許藍方的業配、代言數量不如其他藝人，則是因為她特別注重產品成分、廠商形象，深怕信用受損，由於目前教職工作仍在進行，因此不用擔心生計問題。

許藍方今早更公布她臉書直播營收金額，表示「感謝各位六月份的星星支持 你們的六月星星捐給中華殘障體育運動總會」，也曬出捐款收據以及該單位寄來的感謝狀，卻遭網友質疑直播所得做公益是別有居心，經紀人也無奈回應，「星賞的收入都是全數捐出」，希望網友別模糊焦點，更表示網路上都有證據。

許藍方曬出捐款收據。（圖／翻攝自許藍方臉書）

事實上，Facebook星賞是利用串流影片賺取收益的功能，觀眾可以購買星賞送給創作者，每顆星星代表0.01美元（約台幣0.28元），而許藍方公布的6月星賞收益數字共美金202元，換算成台幣是5665元，消息曝光後，儘管受到部分網友攻擊，還是有許多人稱讚她，「博士真的是人美心善」。