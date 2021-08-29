台劇女神吳婉君外型甜美，雖然身材嬌小但比例相當好，最近飛到美國探親兼度假的她，仍不忘常在社群網站PO文和粉絲分享生活，近日就曬出玩水照，並犯規拉下泳衣拉鍊，解放有料好身材，放送滿滿福利。

雖然吳婉君不太會游泳，但在泳池派對還是玩得十分盡興，她先PO出一張坐在彩虹馬泳圈的美照，沐浴在自帶濾鏡的加州陽光底下，看來非常愜意，讓她忍不住直呼：「泡水就活血滿點」。

吳婉君開心在泳池玩水。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君拉鍊往下拉，彈出渾圓半球辣翻。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

接著，只見她原本穿著黑色連身衣還包緊緊的，下一張照片就拉下外衣拉鍊，秀出內裡的火辣比基尼，尤其用由上而下的邪惡視角拍攝，令她的白皙半球幾乎快滑出，辣度破表，吸引粉絲狂讚「這是感謝祭嗎滿滿的福利」、「身材好好喔」、「焦點總是落在妳最美的地方」、「哇！爆開了」、「女神好美」。

另外，照片中吳婉君僅以淡妝入鏡，仍看得出她雪白肌膚零瑕疵，好膚況令人稱羨，而其實她之前就大方公開過素顏，曾Po出全素顏自拍，白裡透紅的嫩肌，讓她妝前妝後根本沒差別，難怪連她本人也俏皮自誇「素顏好像比較美」。