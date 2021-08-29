太平洋網球發展基金會在台北市網球中心舉辦「星星知我心網球暑期訓練營」，16位學員歷經兩週集訓，今天(29日)進行結訓典禮，基金會董事劉虹蘭與執行長劉中興、中華民國網球協會副理事長楊蔚萌親臨現場勉勵學員。

今天典禮上也針對表現優異之學員頒發箱球獎品，並由中華民國網球協會理事、永紳國際運動用品總經理郭繼華公布獲得品牌年度贊助者，學員撒璐・伊斯卡卡夫特與許芸貞分別榮獲Babolat與DUNLOP贊助。

撒璐・伊斯卡卡夫特目前就讀台中市黎明國小六年級，來自布農族的他對於獲選贊助感到很興奮，「很高興可以跟西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)一樣使用Babolat球拍，希望可以跟他一樣厲害，變成世界第一。」許芸貞則是來自台北市大湖國小，對於贊助表示十分驚喜與意外，「聽到我名字的時候很驚訝，謝謝DUNLOP這次願意贊助我，我以後會繼續努力加油。」

為鼓勵學員勇敢逐夢，在訓練中進步與成長，主辦單位要求學員每天晚上撰寫訓練日誌，紀錄當日所學、檢討個人表現，更特別舉辦「我的訓練日記」抽獎活動，透過臉書打卡上傳個人日記，選出貼文按讚數前2名的「星人王」，以及根據日記內容決定的「星聲獎」，得獎學員分別可獲兩箱與一箱之Dunlop AO全新比賽用球。

太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝對於今年成果相當滿意，表示明年將續辦，更不排除擴大規模舉辦，幫助更多有需求的青少年選手。