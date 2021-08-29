駐德代表謝志偉連續兩天在臉書批，前民進黨立委郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，但卻讚台灣民意基金會董事長游盈隆仍是他所認識的諤諤之士，以及「作為知識分子，他仍是台灣牌的保溫杯」。游盈隆對此表示，他僅被提到百來字，是被「風颱尾」掃到，他以「寧為芳草，不為蕭艾」8個字，與好朋友謝志偉共勉。

游盈隆29日在臉書貼文表示，看了謝志偉的臉書粉專貼文後，感覺他主要是在說他自己的從政歷程，和反彈前立委郭正亮對他的批評。他僅被提到百來字，基本上是被「風颱尾」掃到。

游盈隆接著表示，謝志偉現在是蔡政府的重要官員，就必須為政策辯護，哪怕政策錯到多麼離譜。例如蔡政府現在的疫苗政策，這就是謝志偉目前的工作與角色。在總統蔡英文領導下的民進黨逐漸失去民心的時候，謝志偉這樣強出頭，會比較惹人厭，也或許這樣不斷求表現，他的仕途才不會僅限於駐德代表，畢竟蔡執政團隊中能力、資歷比他差的人都已雞犬升天很久了。

游盈隆回憶表示，2016年5月以後，謝志偉奉命駐德，一駐就是5年多，而他從2015年7月創立「台灣民意基金會」，打造一個非營利、非政府、超黨派的公益型智庫組織，他說：「我們各自選擇了不同的人生路，而我的路比較像是Robert Frost所說的「人跡較少的路」（the one less traveled by）。」

游盈隆指出，他和很多退出民進黨的人不一樣，堅持就事論事，對民進黨還是「愛之深，責之切」、「恨鐵不成鋼」。他還是要以「寧為芳草，不為蕭艾」8個字，與好朋友謝志偉共勉之。