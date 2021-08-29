釣魚三十年，謝男首次釣到屍體嚇到直奔廟宇拜拜。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平漁港航道北堤常有釣客釣魚，有30年海釣經驗的謝姓釣客29日上午10時許在堤防消波塊附近突然釣到沉重物，拉近一看竟是浮屍，他嚇到報警後，立刻奔廟拜拜。

謝姓男子釣魚30年，因疫情已許久未到岸邊垂釣，29日凌晨5時許到安平港北堤釣魚，竟釣出他一生難忘的記憶。

謝男甩出釣杆後，從清晨到白天都未有收穫，一直到上午10時許，感覺釣杆突然釣中沉重大物，連釣杆上的捲動器都轉不動，只能用力拉杆，想將「大魚」拉近岸邊，等到拉近時一看，竟然是具浮屍，他嚇一大跳，趕緊丟下釣杆報警。

「釣魚30年也沒釣過屍體，太可怕了!」謝男在協助做完筆錄後，直奔廟裡拜拜收驚，只能安慰自己，這是做功德，亡者冥冥中要他搭救。

海巡人員將屍體打撈上岸後，發現死者在穿著的衣服口袋放有異物，警方調閱監視器，發現50多歲的戴姓死者獨居在北區某大樓內，29日凌晨2時許自行騎車進入北堤附近，隨後失去蹤影，遭發現時身上還有不明藥物，初步排除他殺。

死者沒有配偶與孩子，警方正設法找到家屬，釐清戴男的死因。

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