今天在大聯盟場上洋基以2：3不敵運動家，他們停止了最近火熱的一波13連勝，非常可惜，目前以76勝53敗繼續排在美聯東區第二位置，運動家則是71勝59敗，排在美聯西區第二。而在此前的這波連勝當中，除了打線發揮優異，投手更是洋基致勝的關鍵。

All aboard the Cole 🚂 pic.twitter.com/JWifbeeAsE — New York Yankees (@Yankees) August 28 2021

這就不得不提到洋基頭號先發投手寇爾(Gerrit Cole)，目前他在24場出賽中拿下13勝6敗，148局投球中能送出多達200次三振，自責分率是2.80，每局被上壘率0.99，相當不錯，其實在上半季開始他就展現強投本色，但後來因不明物質風波讓他球威下降。

正當大家認為寇爾要失去競爭力時，他在下半季重新找回球投本色，而且狀況甚至比上半季還要好，尤其在洋基連勝階段他貢獻良多。在過去15場投球中拿下8勝4敗，自責分率3.29的成績，而在過去7場繳出5勝2敗，自責分率僅2.51。

到了8月他更是神勇，3場先發合計投17.2局僅失1分，飆出24次三振，僅投出4次保送，並在昨天成功拿下美聯首個200K，也成為美聯勝投王，在美聯他幾乎沒有對手，近況越來越可怕，只要他上場投球，洋基就能穩穩守住不失分。

但原本在爭奪美聯賽揚獎路上可是有強大競爭對手，白襪藍斯林(Lance Lynn)在聯盟自辦美聯賽揚獎模擬投票以24張第一名選票奪第二，落後拿下31張第一名選票的寇爾，但藍斯林近況不好，今天更被小熊打爆，5局被敲3發全壘打狂失7分，自責分率從2.20上升到2.59，吞下本季第4敗。

且他過去15場僅拿下4勝3敗，自責分率3.47，每局被上壘率1.18，目前總戰績10勝4敗，也就是說他有3敗來自過去15場投球中，另外152次三振也不及寇爾，這麼一來論三振保送比率肯定是輸給寇爾，另外每局被上壘率也以1.08落後給寇爾的0.99，若寇爾能維持身手，非常有機會擊退藍斯林拿下生涯首座美聯賽揚獎。