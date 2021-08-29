大陸網紅章澤天2009年被網瘋傳穿制服手拿奶茶照，因清純顏值爆紅，被封為「奶茶妹妹」，她人美學歷高，是大陸清華大學畢業的高材生，2015年閃嫁大20歲的京東集團創始人劉強東，一度爆出婚變，沉寂了一段時間後，章澤天曬出的最新動態又再度引起話題。

章澤天更新社群平台，曬出2張美照，她身穿黑色無袖連身小禮服，露出纖細的白皙手臂，還將烏黑長腿挽起，比起過去的清新氣質，如今又飄出高雅氣場，她對著鏡頭微笑，一手拿著手機，一手提著名牌包，頗有貴夫人的貴氣模樣，久違更新貼文也吸引不少粉絲狂讚。

據陸媒報導，章澤天從網紅晉升貴婦，她還在幾天前投資2間新公司，執行事務合夥人均為江蘇天韻企業管理有限公司，她全資認繳1000萬人民幣（約台幣4387萬元），事實上，《新浪財經》於2020年就曾報導，章澤天未滿30歲就入榜「2020新財富500富人榜」，是所有富人中年紀最輕的。

章澤天繼5月曬出健身照後，睽違3個月終於再度露臉，吸引不少粉絲直呼，「好美」、「太有氣質啦」、「Miss you（想念你）」、「小天真美！」、「久違的更新」、「奶茶可以的」、「古代有武則天，現代有章澤天」、「天 太甜了」、「老闆娘真美！」、「小天，愛你」、「我臉盲也覺得你挺漂亮」、「人生贏家」。