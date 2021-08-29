陷入債務風波的中國華融29日公布2020年全年、2021年上半年財報，該公司2020年全年淨虧損高達人民幣（下同）1029.03億元，營收年減7.5％至1017.32億元。中國華融2021年上半年營收年增0.8％至460.63億元，淨利年減24.6％至1.58億元。

香港經濟日報報導，中國華融在財報中多次提及前董事長賴小民的相關案件，現任董事長王占峰表示，由於賴小民激進經營、無序擴張導致公司嚴重偏離主業，2020年，公司全面審視評估經營資產風險，確認信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成重大影響，這是公司發展史上永遠要汲取的慘痛教訓。

王占峰又指，中國華融2020年「堅持回歸主業，用於擔當國家隊、主力軍責任」，加快風險資產處置，並指出非主業、無優勢的非金子公司大致調整完畢，國際業務線完成管理整合，金融子公司牌照布局優化進展順利。

王占峰強調，集團有能力、有條件、有信心繼續深入貫徹落實各項工作部署，聚焦國家對資產管理公司功能定位，按既定戰略持續推進化險瘦身，加快主業轉型步伐，加快存量風險攻堅，增強內生發展動力。