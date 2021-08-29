連靜雯與團隊到金門工作不忘玩樂。（楠軒工作室提供

連靜雯專程到金門服務客戶。（楠軒工作室提供）

連靜雯經營Youtube後反應熱烈，除了「女王小跟班」之外，她更是開了「斜槓BOSS」系列，讓粉絲看到她藝人明星背後的幕後花絮，以及她身為老闆、經營者的那一面，上周又帶網友看到她自掏腰包飛到金門去服務客戶，完全沒有明星架子的跟大家打成一片。不但親自為客戶體驗美容儀器、一對一詳細解說。工作之餘，也不忘跟著當地金門人一起遊金門，透過影片帶粉絲一起吃喝玩樂！

連靜雯表示，前幾年因為工作關係時常出差到世界各地，但這兩年因為疫情而無法出國，疫情爆發前，在夥伴的邀請下到了金門「偽出國」，工作之外也不忘享樂，因為是第一次到金門，對一切都很新奇，於是第一天工作結束後，就完全讓夥伴去安排後面的觀光客行程。有到太武山的「上山」行程、也有坐船到小金門之稱的列嶼去沙溪堡、綠石槽、九宮坑道等「下海」行程，回程船上更是直奔船長室去直擊船長的開船畫面！

有外景女王之稱的連靜雯，對於山、海最深刻的印象就是過去長年在八點檔中，常常有滾山坡、跳海的戲份，可以說是災難專業戶，但她笑說這些對她來說都不算什麼「只要快點拍、快點收工就好」。當時因為長時間拍戲，幾天幾夜沒有睡都是家常便飯，沒有辦法充足休息才是讓她最痛苦的事情。「所以我都不會說這個不行、那個不行，我都說，不要討論！快點讀秒！我要收工！」

連靜雯有感而發說到，過去有一段時間很常到漁港拍攝，常常看到很多人將垃圾一桶一桶的往海中到，不只是廚餘、人為垃圾、甚至還有排泄物！當時身為演員的她，還因為劇情關係需要常常跳海、浸泡在海中。也因為有了這些經驗，讓她之後在面對很多事情的時候都更能坦然接受、無所畏懼。

連靜雯說自己這兩年對很多事情的態度都是隨遇而安，一切聽從老天爺的指示，一開始也沒想過要做Youtuber，單純就是因為一支朋友送的三軸穩定器而開始記錄生活，到現在開了四、五個系列，還有幕後花絮；會做LINE貼圖也是單純夥伴們覺得在Youtube影片中她的表情很多，截圖做成表情包而衍生而來，目前也在規畫第三版貼圖了。但她也很享受這種斜槓生活，「雖然很忙，但是很開心，開開心心最重要。」金門行的「上山篇」、「下海篇」將於這兩週陸續上線，收錄在連靜雯Youtube新開的系列「姐帶你吃喝玩樂」中。