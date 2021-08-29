家樂福重慶店傳出確診者足跡，重慶店曾20日曾在臉書發布平時消毒畫面。（摘自家樂福重慶店臉書）

台北市今新增2明本土案例，其中案16087於7月23日自美國入境，8月28日因準備返美，自費採檢PCR陽性。衛生局29日晚間公布個案足跡，除三創生活園區及光華商場，還曾至家樂福重慶店。

案16087為美國返台的年輕人，足跡活躍，遍及6縣市。曾到過北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」、拉麵店「麵屋一燈」，衛生局晚間證實，個案曾到三創生活園區、光華商場及家樂福重慶店，已通知業者進行環境清消，並加強工作人員健康監測。

衛生局正比對疫調資料與確診者電信足跡，預計8月30日公布相關足跡資料。案16087接觸者與風險對象已完成採檢38人，其中34人陰性，4人等待報告。

本土病例案16087於7月23日自美國入境，入境前及8月5日在台檢疫期滿前採檢PCR皆為陰性，在美國5、6月間已完成2劑BNT疫苗接種，8月28日因準備返美，自費採檢PCR陽性CT值為36，評估感染風險較低。

北市衛生局昨晚接獲確診通知，已立即進行疫調，該案於發病日前14日內，除北市足跡，花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市及桃園市之足跡，衛生局已分別通知該縣市進行風險評估、清消及風險對象追蹤，也通知所搭乘之交通工具管理單位進行清消。

指揮中心29日公布台北市COVID-19確診病例3例，為境外移入1例，自中國入境，為居家檢疫期間採檢確診，本土2例。本土確診案例中1例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，居住於北投區及中山區，正疫調以釐清感染源。