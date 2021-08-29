富邦投顧指出，全球智慧機2022年出貨量上看14億支、年增6％，比2021年的年增3％更出色，5G智慧機出貨量占到7億支，滲透率達五成，並以小米爬升到全球出貨第二名，為最大受惠者；高通則會重新超越聯發科（2454），奪回Android陣營5G應用處理器最多出貨量地位。

市占變化風起雲湧不只表現在智慧機品牌全球分額爭奪上，5G智慧機應用處理器的攻防，更凸顯高通與聯發科大戰方興未艾。富邦投顧最新針對智慧機EMS廠調查顯示，高通在分散化晶圓代工供應商後，其晶片供應逐漸順暢，尤其在中高階應用處理器部分。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗認為，一旦高通開始解決晶片供應短缺問題，聯發科2022年恐面臨市占下降壓力，儘管多數外資研究機構對聯發科前景持正面觀點，但高通重新回到戰局中，確實成為各大券商看聯發科最主要憂慮所在。

考慮到高通來勢洶洶，聯發科2022年想多占據更多市場分額，難度將比過往更高，整體而言，聯發科2022年5G應用處理器市占將持平，相對地，高通出現反彈，另外，目前尚未看到任何價價格競爭跡象，野村證券、海通國際、富邦投顧均給予聯發科「中立」投資評等。

法人研究機構估算，高通5G應用處理器2021年市占為29％，落後給聯發科的31％，但到了2022年情勢逆轉，高通將以31％超車聯發科的30％。

在各大智慧機品牌廠中，因華為禁令持續進行中，小米不斷在大陸以外市場攻城掠地、繼承華為原本的市占分額，因此，富邦投顧研判，除蘋果維持其高昂市占率外，三星將成為市占被小米瓜分的最大受害者，讓小米晉升至全球第二大市占地位。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇對小米前景更為樂觀，他認為，小米智慧機於2021、2022年出貨量將達2.05與2.5億元，換言之，小米在未來一、兩年內，將成為全球智慧機市場的領導品牌。