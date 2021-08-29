有個超級偶像姐姐後藤真希的前藝人後藤祐樹，曾以二人組合「EE JUMP」出道，公司曾花了3億日圓在MV上，但他先是未成年飲酒問題引發騷動，因在建築工地偷銅線，又因強盜傷害罪被逮捕鋃鐺入獄，判刑5年6個月，出獄至今已過了9年，婚後在岳父開設的公司從事風管工程工作。

後藤祐樹接受最新一期《週刊文春》訪問，描述約5年的獄中生活中層出不窮的霸凌：「監獄裡面不論年齢大小，只以入獄的先後來定地位高低，最先被關進去的輩分最大。」他曾被老囚拿水壺頻灌水、吃幼蟲、用牙刷洗小便斗、要吃的飯上被淋上老囚的體液等淒慘霸凌。

在他服刑間，母親在自家輕生過世，被認為是因後藤祐樹的入獄想不開而輕生，姐姐後藤真希當時仍頻繁出片，約半年一次去監獄看他，給他打氣。後藤祐樹出獄後花了一段時間適應社會，「剛出來時看到智慧型手機感到驚奇、還問『什麼是LINE？』」

曾有人捧出現金3億日圓（約台幣7千6百萬）半逼迫地邀他拍AV，他為了不讓在演藝圈中的姐姐後藤真希困擾，拒絕了對方。但他因脖子上明顯的刺青，求職四處被拒，結果偷建築工地銅線當時的老闆給他悔過的機會，讓他回到原來的公司工作。

他說：「母親過世前曾希望我把刺青消除掉，未來有一天我還是會除掉的。」後藤真希近來經營YouTube相當成功，後藤祐樹7月初也開始當起YouTuber，內容多為他與家中5隻愛犬互動，觀看次數曾達30萬。

後藤祐樹 YouTube頻道「おっととっとちゃんねる。」

（https://www.youtube.com/watch?v=rjE-Sl55s14）

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