中央社承辦的國際影音串流平台「Taiwan＋」30日上線開播，起手式是以1200萬元向購買12集的史詩劇《斯卡羅》海外網路播映版權，等於每集100萬，遠高於台灣偶像劇海外版權市場行情1集約20萬行情，且是「5倍」之譜，被立委質疑公視拍片用前瞻預算、中央社購片花公帑，左手、右手花的都是納稅人的錢。對此購片價格爭議，有40年通路銷售經驗的台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝29日受訪表示，依他的經驗和立場來看，每集100萬，確實高出市場行情許多。

林錫輝分析，每集20萬已經是賣給單一國家傳統平台首播的A級價格，一般傳統平台買片價格還會比OTT平台高一些，台灣目前還沒有賣到每集100萬價格的影集；不過他也強調，「行情是一回事，內容才是王，一般電視台的採購會看內容好不好再把價錢往上拉，《斯卡羅》確實是比較精緻的作品，當然會有較高的基本起跑點，所以倒也不必拿一般偶像劇或八點檔的價錢來評比矮化它」，台劇以往在海外確實比韓劇銷售價格差、起跑點較低，但最終仍應視產品好壞來決定價格高低。

他認為，價格確實有討論空間，但大家可以平心靜氣認真探討這產品好不好、這樣的影視內容海外接受度如何，如果海外接受度確實可以這麼高，那麼這樣的價錢可以藉機拉高台劇層次與拉抬台灣品牌價值與能見度，也算是整體業界之福，何樂不為？」

其他業界人士指出，雖然理論上價格是由市場決定，但如果是一般的商業行為不會如此，因其海外市場反映還未知，且根本還沒有健全的通路，實在太「超前部署」了。

公視則表示，「目前國際影視平台購買台劇全球版權，視製作預算與卡司等條件，獨家單集可達500萬至800萬不等，Taiwan＋取得的權利是台灣以外的網路全球播映權，並獨家在YouTube海外播映，公視這種情況之下亦無法再行銷售其他海外平台，海外電視台，也會因為YouTube 已免費播出而無法再進行銷售。綜合上述考量，本劇銷售給Taiwan＋之售價應屬合理之市場價格」。

國際影音串流平台「Taiwan＋」行政總監張寒青重申，這是影音國家隊第一個合作，且《斯卡羅》有60％是用英語發音，也是公視20年來收視率最高的一個節目，是很值得給各國人士認識台灣歷史的一個好節目。他指出，就合約面而言，並沒有限制他們不能買賣公廣集團的節目；就商業面而言，全球的版權A級的節目的價錢是由市場決定的，而且授權範圍，除了中國和台灣版權由公視處理之外，全世界都是可以播出的範圍，包含台灣在明年一月之後，也都可以在國際影音串流平台上收看，且公視授權時間長達5年，比一般商業節目3年的授權時間還要久；在文化面上，這是一部具有台灣色彩且是精緻的旗艦節目，Taiwan＋把它當成開播節目，認為是一個好的選擇，可以帶著Taiwan＋走向國際，為國際影音串流平台的開播打下一個好的基礎！