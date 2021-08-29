葉門南方部隊發言人說，胡塞武裝組織(Houthi movement)以無人機、彈道飛彈襲擊了沙烏地(Saudi)領導的阿拉聯盟部隊的一個軍事基地，至少造成30名士兵喪生、60人受傷。

半島電視台(Aljazeera)報導，葉門南方部隊發言人納奎布(Mohamed al-Naqeeb)說，胡塞對葉門法定政府控制的南部拉赫季省(Lahij)阿納德軍事基地(al-Anad military base)使用武裝無人機和彈道飛彈轟炸。

官員說，1枚彈道飛彈擊中軍事基地的體能訓練區，當時有數十名士兵正在那裡做早操，因此造成嚴重的傷亡。隨著救援人員的持續搜尋現場，死亡人數還會再上升。

士兵們將受傷的同事抬到醫療站，醫務中心一片哀號，人員描述了爆炸後基地的混亂局面，並且也擔心再次遭到襲擊。

附近居民說，有聽到幾聲爆炸般的巨響，也有人聽到從位於胡塞武裝控制區發射飛彈的聲音。

胡塞叛軍則沒有發表評論。