一名網友表示，在Costco好市多買到一款曾被稱為「殞落級」神物的馬桶清潔錠，原本以為丟一顆在水箱，以後就不用再刷馬桶，結果沒想到竟是馬桶殺手，不少網友看到後一片哀號，還有過來人透露，準備花2萬重換新馬桶。

原PO昨(28)日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出一張馬桶清潔錠的照片，外包裝上顯示可殺死99.9%的細菌，6片裝可用18個月，原PO並發文寫道「丟一顆在水箱，馬桶就潔白不用刷」。

不料貼文一出引起網友一片狂炸，紛紛回應「這種產品都會咬橡皮 久了就漏水給你看」、「腐蝕性超強，連流理台的水管那都別放，全部腐蝕給你看」、「放了之後水箱橡皮就壞了，不敢再用」、「受害者+3（三個馬桶報修）」、「傳說中的馬桶水箱殺手」。

有過來人透露，這種清潔錠會破壞水箱零件，預告原PO恐怕準備花2萬元換新馬桶，還有人說這款清潔錠讓他家四台toto馬桶故障、止水蓋板變形、沖水水流不止，浪費更多水和維修費，因此嚇得不敢再用。

有網友建議，可以把這類氯錠泡水融化裝在噴瓶裡，噴馬桶邊緣的污垢，會比放在水箱裡來得好；還有人說，公司的馬桶都是用洗碗精天天刷就很乾淨了，奉勸只要天天刷，根本不需要這種東西。

據了解，這款馬桶漂白清潔錠因效果神奇，過去在好市多曾一度被搶購一空，不過自從有苦主因馬桶故障跳出來警告「有雷」後就「跌下神壇」，因此被網友稱為「殞落級」神物。好市多也曾回應表示，商品外包裝上都有提示含有少量腐蝕性，有可能侵蝕馬桶零件。