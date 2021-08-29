大陸知名導演姚守崗1993年曾指導過作品《犬王》，他受訪卻提到，有一幕軍犬咬著炸藥壯烈犧牲的畫面是真的，活活炸死無辜生命的行為引發網友們不滿，「抵制導演姚守崗，抵制《犬王》」的貼文在微博引發熱議，還有網友怒批他是「中國電影的恥辱」。

姚守崗在2007年接受央視節目《流金歲月》專訪，提到當年自己拍攝抗日題材電影《犬王》，內容講述大陸軍方利用軍犬攻擊敵人，有一幕主角軍犬「貝勒」咬著炸藥包犧牲，逼哭不少觀眾，然而大家都以為這只是電影畫面，姚守崗卻表示，其實貝勒是真的被炸死，頓時引起爭議。

《犬王》的劇情逼哭不少觀眾。（圖／翻攝自微博）

姚守崗透露，當時在拍攝爆炸戲時，他為了確保萬無一失，用3個機位拍下貝勒被炸死的瞬間，他笑著回憶拍攝細節：「為了讓表演顯得更加的真實，我們給一隻訓練有素、屢次立功的軍犬，搬上了真實的炸彈；在鏡頭前，它奔跑著被炸成了碎片…」。

姚守崗受訪時表示，他的電影裡必須要死一條狗。（圖/翻攝自微博）

同時姚守崗也強調，貝勒的飼養員事先完全不知情，「訓練和培養該犬的戰士，看到如此真實的鏡頭後，哭得死去活來。」儘管貝勒被封退役功勳犬，立過三等功，然而事實是牠被殘忍殺害，姚守崗表示他很捨不得貝勒，但這部片必須要「死一條狗」，引起公憤，網友們紛紛湧入豆瓣狂刷一星差評，姚守崗更遭嗆，「導演怎麼不綁上炸藥為藝術獻身一下呢？」如今仍有許多人無法釋懷。