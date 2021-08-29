美國自從決定進行戰略調整並自阿富汗撤軍後，做為遠程戰力投射主力之一的航空母艦群經歷2、3年來的任務調整，熬過了捉襟見肘的航母部署空窗期，陸續有多艘航母完成維護升級，將自近期開始輪番到西太平洋地區執行印太戰略任務。未來可以預見美中兩國在亞太地區的武力展示與對峙將益發頻繁，台灣與日、韓、澳等美國盟友，以及印、馬、菲等美國戰略夥伴，不可避免地也會被捲入其中。

《環時時報》指出，近日美國海軍基德號導彈驅逐艦與門羅號海岸巡邏艦27日高調穿越台灣海峽，這是美國總統拜登上台以來美軍艦艇第8次穿越台海，也是首次組織雙艦編隊穿越台灣海峽。

美國海軍基德號導彈驅逐艦與門羅號海岸巡邏艦高調穿越台灣海峽，這是拜登上台以來美軍艦艇第8次穿越台海，也是首次組織雙艦編隊穿越台灣海峽。（圖／美國海軍)

US Navy destroyer USS Benfold (DDG-65) conducts a routine Taiwan Strait transit on July 28 (local time).https://t.co/fFE3QgmCmB pic.twitter.com/LNOwpW9kmA — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) July 28 2021

美國海軍最新的動作可能預示著即將來到的印太戰略部署已標定台海是與中國較勁的重點場域，另一個廣受矚目的場域則是具有更強烈國際爭議的南海。美方自阿富汗撤軍後將焦點轉向對付中國，加上多艘超時部署的航母及完成測試的航母已完成維護與升級，未來其航母戰鬥群執行印太戰略部署將於如何全面啟動，不只關係者拜登政府在美國盟友心中的地位，也攸關拜登因阿富汗撤軍而重挫的國內聲望。

目前美方在遠程部署的航母戰鬥群上已逐漸整備完成，據美媒《防務新聞》指出，布希號航母已整修完畢，剛完成全艦衝擊試驗的福特號航母亦正在進行首次部署前的準備，在此之前的航母空窗期已完成過渡，新完成維護與升級的多艘航母將陸續參與全球部署任務。

美軍《星條旗報》亦表示，近期卡爾．文森號航母戰鬥群將進行「近20年來首次訪問日本橫須賀軍港」。這艘號稱「史上最強」的航母剛完成升級整修，將混合搭載4代和5代戰機，以及更多數量的先進電子攻擊機與空中預警機。而隨著美國的阿富汗撤軍行動進入尾聲，停留在中東海域的雷根號航母也將重返西太平洋地區，這意味著美國很可能在中國周邊保持雙航母戰鬥群。

Reporting to USS Ronald Reagan (CVN 76)? An aircraft carrier is a floating city and it can feel like walking around Times Square or Downtown Tokyo! Check out the latest video on how to navigate your way through your upcoming assignment here: https://t.co/1bB75LkzDI pic.twitter.com/8dNBuH8VYM — USS Ronald Reagan (@Gipper_76) August 23 2021

報導說，預備陸續抵達西太平洋的美國航母還不只於此。目前停靠在聖地牙哥的林肯號航母剛任命了全球首位女性航母艦長艾米．鮑恩施密特上校，同時也完成首批改裝F-35C隱形戰機，預定年底前前進亞太地區。另一艘同樣部署於太平洋的尼米茲號航母已於5月在普吉特灣海軍造船廠進行為期6個月的短期升級。按計畫將在年底前後恢復執行任務。

林肯號航母剛任命了全球首位女性航母艦長艾米．鮑恩施密特上校(前排左)，成為史上首位航母女性艦長。圖為艦長交接儀式。（圖／美國海軍)

Hello World



Amy Bauernschmidt is the first woman to take command of a nuclear-powered aircraft carrier.



She has been in command of the "USS Abraham Lincoln" since last week.



🧐 pic.twitter.com/goCwSP1mxg — Marko Silberhand (@MarkoSilberhand) August 23 2021

而在大西洋方向，布希號航母經過 30 個月的大修之後，已於8月26日出海試航，它將與杜魯門號航母共同擔負海上威懾任務。最新型的福特號航母在完成全艦衝擊試驗後，正在船廠維護，預計將在明年春季出海。

《防務新聞》稱，屆時美國航母將恢復全速運轉狀態，11艘航母中有7艘都處於剛完成維護和升級的良好狀態，僅有艾森豪號和羅斯福號在升級，斯坦尼斯號與華盛頓號在更換燃料。

同樣部署於太平洋的尼米茲號航母已於5月在普吉特灣海軍造船廠進行為期6個月的短期升級，計畫於年底前後恢復執行任務。（圖／美國海軍)

報導表示，此前美國海軍在航母部署空窗期捉襟見肘，與現狀相比簡直是天壤之別。過去數年因航母維護和新冠疫情影響，即便使超期部署、「雙泵」部署（同一戰備週期內的兩次部署）等各種不尋常做法，卻仍有多次在亞太地區出現「零航母」情況。今年3月，美國在全球範圍內也只剩下羅斯福號和艾森豪號2艘航母可供調遣。

中國大陸針對美方近期動作亦有所警覺，大陸國防部發言人28日稱，美海軍基德號導彈驅逐艦、海岸警衛隊門羅號炮艦航經台灣海峽時，東部戰區組織兵力對美艦行動全程跟監警戒。東部戰區亦於27日組織戰艦與戰機等多軍種力量，在東海海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等訓練，未來將根據周邊局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。