牛肉湯是台南知名美食，甚至有一種說法，如果去台南沒喝到牛肉湯，就等於沒去過台南。但是如果專程開車來回140分鐘，就只為了衝到台南喝牛肉湯，值得嗎？一名網友在臉書社團如此發問，結果獲得超過1萬個「讚」，眾多網友更高喊：值得！

一名網友28日晚間6時許，在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文：「剛剛自己一個人專程開70分鐘去台南吃牛肉湯，吃完再馬上開70分鐘回家會太瘋嗎？」，他並曬出一張有牛肉湯、芥蘭炒牛肉、滷肉飯和一碗小菜的照片。

這篇文章PO出24小時，就獲得超過萬名網友按讚，並且紛紛回應：「開心都值得」、「享受人生 超棒的」、「生活不過就如此而已，把握當下自己想要的」、「不會，吃貨都這樣的」、「超級不會我也常這樣」。

更多人分享自己的瘋狂經驗：「不會的，我為了吃一個包子騎車從台南跑去墾丁吃再跑再回來」、「先生曾經從台中開去墾丁吃一碗陽春麵再開回台中」、「羨慕，我騎4小時的車去東港吃生魚片在騎4小時回來…」、「我都開三個半小時去吃牛肉湯」、「這還好啊 我為了吃一個三角骨 特地開車回鄉下，50分 就為了吃一塊三角骨」、「高雄騎車去台東吃林家臭豆腐 在騎車回家」。