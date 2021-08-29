我駐德代表謝志偉28日在臉書貼出4張照片，感嘆20年前與前立委郭正亮、台灣民意基金會董事長游盈隆同屬「台灣同溫層」，但後來游盈隆退黨說痛心不留後路，郭正亮沒退黨卻打擊黨不留餘力。資深媒體人彭文正認為，謝志偉為什麼罵郭正亮、挺游盈隆，可能是因為，郭正亮手上什麼都沒有，游盈隆卻有個民意調查基金會，謝志偉可能會怕。

彭文正29日在《政經關不了》網路政論節目中表示，為什麼謝志偉罵郭正亮、挺游盈隆？那是因為郭正亮是前立委，手上什麼都沒有；游盈隆則有個民意調查基金會，三不五時就發布個民調，謝志偉應是怕得罪游盈隆；這一句話就道出了政治的現實。其實游盈隆講實話批民進黨的火力10倍於郭正亮。

彭文正質疑，謝志偉當駐德代表，請問他做了什麼事？除了在他自己的名片上偷偷放上「台灣」，他不禁問，謝志偉有幫台灣爭取到什麼外交突破嗎？

針對謝志偉稱游盈隆痛心退黨不留後路，郭正亮沒有退黨，卻打擊民進黨不遺餘力，彭文正認為，美、日挺台，我們很歡迎，但什麼時候看到郭正亮詆毀美日挺台。