由台積電、慈濟、永齡基金會合購1500萬劑BNT疫苗，其中印有復必泰標籤的200萬劑預計9月初抵台，剩餘疫苗到貨時程今（29）晚也傳出好消息，估計自中秋節後至11月，每周將有70-80萬劑BNT疫苗到貨，更有機會保留明年3000萬劑BNT疫苗。

永齡基金會創辦人郭台銘今晚在臉書發文，透露首批客製化標籤的BNT疫苗進度，有希望在九月中秋節前後開始分批到貨，至少到11月能以每週大約7、80萬劑抵台，讓台灣各年齡層都有機會施打，以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標。

文中指出，今年被承諾到貨數量大約是800-900萬劑，已向BNT試探詢各國明年疫苗供應的期程及數量，若台灣有考慮繼續採購的條件下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3000萬劑的額度，則是「獲得很不錯的回應」。

身為三大民間聯合採購團體之一，郭台銘也表示，會盡力為台灣保留機會，給政府做決策參考，也強調疫苗採購的原則不變，「原廠製造、分裝、客製化標籤絕對是必要且無庸置疑」。