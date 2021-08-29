《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，繼瑞典的紳寶考庫姆公司（SAAB Kockums）之後，德國蒂森克魯伯海事系統（ThyssenKrupp Marine Systems）也傳出將退出印度的P-75（I）柴電動力潛艦標案，理由是印方的招標條件「過於嚴苛」。

蒂森克魯伯海事系統表示，P-75（I）招標條件限制太多，印方規定大量工程須由印度本土企業負責，但又要求外國合作廠商在提供技術的同時承擔「巨大責任」，且計畫預算不足，因此其已通知印度海軍，除非招標條件出現「重大變化」，否則該公司不會繼續參與該標案。

這並非首家撤退的外國合作廠商，先前紳寶考庫姆也表示「無法接受部分條件」而退出，讓南韓的大宇造船與海事工程公司（Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering）在最後一刻加入該計畫。

紳寶考庫姆和蒂森克魯伯海事系統皆是世界聞名的潛艦製造商，紳寶考庫姆曾建造出世界上首款配備絕氣推進系統（AIP）的潛艦哥特蘭級（Gotland-class）；蒂森克魯伯海事系統則更不用說，是209型、212型、214型等世界暢銷潛艦的製造商。

若蒂森克魯伯海事系統真的退出，在該標案中負責與印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）和拉森圖布羅公司（Larsen & Toubro）等本土企業合作，並提供技術的裝備原始製造廠商（OEM），將僅剩下法國海軍集團（French Naval Group）、南韓大宇造船與海事工程、西班牙納凡提亞造船廠（Navantia），以及俄羅斯紅寶石設計局（Rubin Design Bureau）等4家。

印度國防部6月4日批准4300億盧比（約新台幣1630億元）的P-75（I）標案，將為印度海軍自製6艘「最先進的」柴電潛艦，用於在印度洋和太平洋交界的狹窄海道中，對抗海軍戰力快速增長的中國大陸。