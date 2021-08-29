大陸女星趙薇近日驚傳遭官方認定為劣跡藝人，不但作品全被下架，搜尋「趙薇」名字更是查無此人，一夜之間被封殺，震驚娛樂圈，陸網現還傳出一個7人整頓名單，更有導演直接點名「功夫皇帝」李連杰，要他快跑，下個月可能就換他了。

導演周國剛日前上傳一段抖音影片，提到最近的趙薇事件，調侃了好幾個趙薇的好友，表示：「趙薇出事了，黃曉明你幹嘛刪微博？李冰冰妳幹嘛刪合照？馬雲你怎麼不出來救你朋友？」最後更向李連杰喊話：「趕緊跑吧」，直言：「下個月塌房的很有可能是你啊」。

導演周國剛向李連杰喊話。（圖／翻攝自周國剛抖音）

陸網瘋傳整頓7人名單。（圖／翻攝自微博）

不過，其實黃曉明並非刪除貼文，只是將微博設為半年內貼文可見，才會搜尋不到趙薇相關貼文，而不只周國剛有如此發言，近日陸網也瘋傳一限籍令名單，7人中除了李連杰，還有劉亦菲、謝霆鋒、潘瑋柏、王力宏、趙又廷、張鐵林等人，他們都是拿外國籍。

至於周國剛為何直接點名李連杰，有網友猜測，可能是趙薇過去曾穿日本軍旗裝，後拿了新加坡國籍，而北京出生的李連杰，先後加入美國籍、新加坡籍，若官方把外國國籍當開鍘理由，難怪引外界聯想，李連杰可能就是下一個整頓目標。