開車上路別亂按喇叭，否則小心吃上官司還得賠錢。日前大陸一名老翁，被身旁垃圾車突然發出的喇叭聲嚇到當場癱軟、後腦勺著地，送醫後因腦出血、器官衰竭等不治。家屬怒向垃圾車司機提告求償人民幣34萬餘元（約新台幣146萬元），獲得勝訴，最後法院判保險公司、司機、當地主管機關3方共賠償家屬人民幣15萬元（約新台幣64萬元）。

綜合大陸媒體報導，2018年夏季，72歲的張姓老翁與石姓妻子從重慶市到湖北利川市旅遊避暑，7月21日早上8時許，兩人吃完早飯後出門散步，在一個社區門口巧遇老朋友，3人當場聊起天來。

不料，3人聊得正起勁，一旁的垃圾車突然按了一聲喇叭，張翁的妻子表示丈夫當時：「立即倒地了，後腦勺著地，後面就打了120」。急救人員到場發現張翁呼吸急促、全身抽搐，立即將他送醫急救，但最終還是因呼吸循環衰竭、腦出血搶救無效死亡。

事後張翁家屬認為，當時垃圾車發出的喇叭聲，超出正常範圍，才導致他受到驚嚇倒地受創而亡，因此向按喇叭的張姓司機、委託他的利川市謀道鎮村建中心，以及保險公司提告求償人民幣34萬餘元（約新台幣146萬元）。

重慶市萬州區人民法院審理發現，事發地點是是禁鳴區，因此不論垃圾車鳴笛的原因以及鳴笛分貝大小，駕駛員在在禁鳴路段鳴笛，已經構成了違法行為。因此判決保險公司在交通強制險範圍內給予賠償，不足部分垃圾車司機負責15%、謀道鎮村建中心負責5%，被告三方共計賠償人民幣15萬（約新台幣64萬元），剩餘金額則由原告自行負擔。

事實上，台灣也有公車司機因為按喇叭，讓機車騎士嚇到擦撞圍籬摔車倒地身亡案例，最後司機被依過失致死罪，判處6個月有期徒刑；民事的部分則須賠償至少208萬元，扣除汽車強制險保險金，司機個人應得賠騎士家屬18萬餘元。