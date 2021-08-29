有「最美空姐」之稱的林佩瑤2019年辭去空服員職務，同年底閃嫁名廚武俊傑，武俊傑日前出新書《紳裝主廚武俊傑的人生和他的創意料理》，有個主廚老公的林佩瑤說兩人重鹹、重辣，「食方面」很合，一起幸福肥，武俊傑自曝打書前還靠飲食甩肉8公斤，坦承封面照修很大，苦了美編。林佩瑤夫妻倆結婚2年，也透露維持婚姻和諧的絕招。

武俊傑在新書中提到年少輕狂不學好，曾因「武姓少年率眾械鬥」登上社會新聞，15歲被父親送到美國讀書，竟愛上廚藝。返台後，以自己喜歡的口味做「戰斧豬排」，一炮而紅。對於老公的過往，林佩瑤坦言一開始聽到有嚇到，但都過去的事了。武俊傑也透露和林佩瑤的相識過程，他說當時親自接待她來餐廳，聊了7個小時後，發現她單身，便卯起來狂追，但林佩瑤那時對他愛開黃腔很沒fu，後來漸漸被他的真誠打動。

林佩瑤（左）和老公武俊傑個性很契合。（粘耿豪攝）

夫妻相處之道上，林佩瑤說「我們很懂得適時的放過對方」，懶得吵架的她認為「結婚不就以相處舒服、可以接受為主」。武俊傑則稱自己生活習慣沒很好，不大會去要求別人，加上工作壓力大，不想為生活瑣事爭吵，夫妻倆願為對方妥協，林佩瑤笑說：「目前來說我們很合！」

林佩瑤夫妻樂當頂客族，最近養了隻小白兔，把牠當小孩照顧，不諱言有在避孕，持續享受兩人世界。林佩瑤也直呼：「台北房子好貴喔，買不起。」因老公工作關係，在市區租屋，精華地段高房價，對買房這件事暫不考慮，她體恤老公：「他還在打拼事業中，店都還在展店，加上疫情，很多事情不穩定，不想給他太大壓力。」

林佩瑤自曝嫁給名廚一度幸福肥。（粘耿豪攝）

對於前陣子疫情爆發禁止內用，擁有9家餐廳的武俊傑說即使有做外送，但成本太高，坦言虧損不小，現在疫情趨緩，餐廳重新開放內用，營業額已回到疫情的7成左右，9月還會再開一間火鍋店。