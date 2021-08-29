根據《美麗島電子報》搶先曝光的8月國政民調，民進黨好感度正向評價為47.8％(上升6.5％)、負向評價44.9%(下降5.2%)；國民黨好感度正向評價為29.2%(上升2.1%)、負向評價59.3%(下降1.3%)。媒體人吳子嘉指出，民進黨那麼爛，國民黨的民調竟然幾乎沒有動，可見年輕人對國民黨不是很接受。國民黨台北市議員徐巧芯則吃了一驚，看來國民黨2022年地方選舉不一定會贏。

美麗島電子報董事長吳子嘉29日在《董事長開講》網路直播節目中分析指出，民進黨的政黨民調，從上個月到這個月竟成長10%，國民黨則沒有動，還是20幾趴。他一直認為，民進黨那麼爛，2022地方選舉一定是國民黨的天下，但看了這個民調，他開始猶豫不決，國民黨看來不是穩贏。因民進黨那麼爛，國民黨的民調居然沒有動，可見年輕人對國民黨不是很接受。

徐巧芯則表示，國民黨最大的問題是反感度太高了，在20歲到29歲的反感度為68%，30歲到39歲則為61.9%，記住喔，這些都是打不到疫苗的人們，打不到疫苗，民眾當然會有點賭爛民進黨，可是他們更討厭國民黨，那就沒救了。國民黨的反感度破5成5以上，就是偏高，至少要壓到5成5 ，但到6成2、6成8，就太高了。尤其是40歲以下，反感度沒有壓下來，看來國民黨2022不一定會贏。