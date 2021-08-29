蘋果（Apple）發布會登場在即，備受矚目的iPhone 13新機將於發表會亮相，如同前幾年一樣，相關傳聞層出不窮，各界預測iPhone 13將會有些重大升級，如設計、性能和相機等，據《MacRumors》報導，在不計其數的爆料中，有5個傳聞小細節很容易被忽視。

首先是顏色的部分，有爆料指出，蘋果擬為iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max推出消光黑和日落金等2個顏色，消光黑整體色調比iPhone的石墨灰要再顯得更深更黑；此外，也有傳聞透露，蘋果可能將再推出之前備受好評的玫瑰金。

其次則為在「不鏽鋼邊緣加上防指紋塗層」，主要是因為iPhone 12的用戶發現，在手機的邊框很容易留下指紋，而有消息傳出，蘋果計畫將在即將推出的新機上，為不鏽鋼邊框塗上防指紋的塗層。

此外，有消息透露，蘋果也計畫將AirPods系列中，「波束成形麥克風技術」植入iPhone 13，以提升麥克風的通話和錄音品質。

再者，蘋果去年在iPhone 12中推出MagSafe技術，讓手機背面增加更多實用的功能，而蘋果也為MagSafe推出許多保護殼、電池等，但有用戶回饋表示，MagSafe的磁力還是偏弱，因此有傳言指出，蘋果可能會強化MagSafe的磁力。

最後，蘋果這幾年一直努力提升自身的照片品質和攝影功能，去年蘋果透過改進鏡頭、影像信號處理、光學雷達（LiDAR）掃描儀技術等，強化低光源攝影的功能，而今年不僅有報料指出，蘋果可能改進ProRes和影片人像模式，還將提升天文攝影功能，讓用戶在夜晚拍攝天空時，自動調整曝光及相關設置。