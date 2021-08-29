民進黨質疑國民黨台北市議員羅智強發起「1218反萊豬公投」環島巡迴活動，可能會成為防疫破口，甚至質疑他誣指蔡英文總統座車是防疫破口。羅智強表示，他決定略作調整，反萊豬金剛車將繼續走完雲嘉南高屏東花宜，完成環島宣傳，他則返回台北，只留駕駛一人，續戰萊豬黨。

羅智強29日在臉書貼文表示，本已考量疫情，不辦實體活動，不含司機，車上只兩人直播，幾乎每天大清早起床「開車」往返台北和外縣市，就是儘可能減少接觸。即使做到這樣子，民進黨還是可以扣一頂「防疫破口」的帽子，連雙北出現新疫情，綠營網軍也可以把帳算在羅智強和金剛頭上，瘋狂洗版，真的是佩服得五體投地。

羅智強指出，這次金剛環島將略作調整，單純讓變型金剛在街道上宣傳1218的反萊豬公投，幾乎就是零群聚。金剛去各縣市繼續街頭廣播，連車上直播都免了，只有駕駛一人，民進黨是不是還要繼續扣金剛「防疫破口」的大帽子？

羅智強質疑，蔡英文要不要用同樣標準，檢視她配有4人的總統座車，算不算是防疫破口？民進黨現在用全黨的力量、網軍海攻反萊豬金剛，只證明一件事，他們真的很心虛，真的很怕反萊豬金剛。

網友紛紛表示，「分擊進行可達更好的效果，羅智強加油。」、「金剛，等你喔！」、「強哥加油！除了環島，還要加強離島地區的宣傳。」、「辛苦了，可以讓各縣市的議員接棒啊！」