星座專家唐綺陽於官方頻道分享8／30～9／5星座運勢，時間很快就進入9月了，從8月中開始，金星就已經進天秤，它又帶來了一個新的氣象，可能會感覺到更多不平靜，唐綺陽表示，「雖然金星進天秤，照理說是帶來愛與和平的一個位子，可是也意味著，開創星座大十字的能量場又回來了，所以衝突比較多一點，合作、婚姻當中的諸多問題，也會凸顯出來。」如果你發現合作不順利，那就必須拆夥，而拆夥也勢必會帶來結構性的動盪。

這一周五星還在同時逆行中，加上水星也要進天秤，水星會在天秤座待整個9月、整個10月，一直到11/6，所以這個水星將會掀起軒然大波。唐綺陽解釋，「這意味著我們除了結構性感到動盪之外，人的組合、合縱連橫，因為出於政治考量、政治立場、政治利益，或商業上的考量、跟誰合作錢比較多、跟誰合作比較利空、洗牌等，或者是人跟人的連結的方式大翻轉，而且是瞬間翻轉都有可能。」

另外，水星將會在天秤座逆行，雖然是9月中以後的事，不過我們現在就可以感受到，這個課題是很嚴酷的，尤其合作跟婚姻的問題，都不能等閒視之，必須來回處理到好為止，最後，唐綺陽不忘提醒，「今天(30日)水星就會進天秤，請各位好好接招。」

重要星象：金星進天秤，水星進天秤

金星進天秤，感受大環境不平靜的氛圍，婚姻、合作關係當中的問題逐一顯現，思索拆夥與否，以及如何調整結構，動盪狀況較多。水星進天秤，影響長達2個多月，人與人之間的關係，易有驟變翻轉的情形，9月中後，合作、婚姻課題更為嚴酷，應更加重視。

【工作注意：獅子、處女、天蠍、雙魚】

獅子：相信自己的直覺，能夠得到答案

處女：把脾氣化成動力，積極爭取不隱忍

天蠍：許多事面臨重新開始，多往好處想

雙魚：發揮水象能量，應對上多一點感性

【桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、摩羯】

白羊：有機會遇到天菜，請勇敢表達

巨蟹：希望對方主動，就要清楚表明

天秤：願意配合彼此，感情甜蜜兩情相悅

摩羯：面對桃花，要更大方一點

【財運注意：金牛、射手】

金牛：好好把握機會，可嘗試投資

射手：踏實前進，有正財運

【健康注意：雙子、水瓶】

雙子：易有睡眠問題，睡前儀式感很重要

水瓶：請調整好作息，改掉壞習慣