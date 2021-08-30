英國完成撤軍阿富汗。

英國《衛報》（The Guardian）報導，英國外交部的信箱積了約5000封關於拯救阿富汗人的緊急信件，不過這些信件都未讀，被英國拋下的阿富汗友人恐不計其數。

英國政府28日晚間宣布，已經撤離英國在阿富汗的最後一批部隊及外交人員，英國撤軍阿富汗的行動正式畫下句點，結束在阿富汗的20年戰爭。過去2周，英國一共撤離約1.5萬人。

一架A400M運輸機28日載著一批英國士兵離開喀布爾、返回英國。（圖／英國國防部、美聯社）

不過《衛報》指出，證據顯示英國外交部一個專門接收議員及其他單位提供、審查阿富汗友人的電子信箱中，一周內經常有多達5000封信件未讀。

當中多數信件詳細說明了阿富汗友人擔心家人及人身安全的案例，許多信件在信箱裡積了許多天還未讀。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）27日表示，英國完成撤軍後，約有800至1100名阿富汗友人將被留下，不過這些未讀信件讓人懷疑，被英國拋下的阿富汗人恐更多。

消息人士透露，信中的多數案例含蓋不只1人，換句話說，英國政府可能不清楚實際上究竟有多少人被留下，「不只是議員們沒收到信件回覆，他們的信件甚至沒有被點開閱讀」，「信箱目前積了5000封信未讀。」

「他們不可能知道（究竟有多少人被拋下），因為他們根本沒讀這些信，就算是已經註冊離開的人中，仍有許多人被留下，不過仍有更多、更多人還沒有被受理。」

針對報導，英國外交部發言人表示，過去2周英國持續撤離1.5萬人，並且每日24小時持續將來自英國人民、簽證申請人、阿富汗人的郵件、電話分門別類，發言人也強調，阿富汗的安全局勢讓他們無法撤離所有人，英國政府現在的目標已經轉為盡可能協助任何留在當地的英國公民及阿富汗人安全離開。