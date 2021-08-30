研究指出，黑巧克力中的類黃酮成分，有助於抗氧化。而黑巧克力之所以令人著迷，除了獨特甜中帶微苦的口感，也比較健康。市售巧克力通常是可可液塊與可可脂（cocoa butter）、糖及牛奶混製而成，通常顏色愈深的巧克力，可可比例愈高，砂糖比例相對就較低。

例如，產品成分標示70％黑巧克力，表示可可液塊及可可脂的佔比達70％，其餘30％則為砂糖或牛奶等成份。

黑巧克力含有助合成血清素的色胺酸，血清素是能帶來喜悅感的神經傳導物質；黑巧克力的脂肪酸，也可以刺激腦內啡合成，帶來心情愉悅的功效。

●吃黑巧可力除了讓你心情好 還有助抗氧化

科學研究也早已發現，黑巧克力還有助抗氧化，降低壞膽固醇、促進血液流通，讓你遠離心臟病，還能搶救記憶力。

一篇刊登在《美國臨床養學期刊》的研究指出，巧克力中的可可含有類黃酮素，是一種強力抗氧化物，抗氧化能力是維生素E的50倍、維生素C的20倍，並且能夠調節免疫力，類黃酮大量存在於可可豆、水果、蔬菜、茶、葡萄、種子或是植物根部。

●黑巧克力好處多 但這4大族群碰不得

不過每個人的體質不同，有些族群就只能對巧克力敬而遠之：

族群1：8歲以下孩童

8歲以下孩童對咖啡因代謝較速度慢，吃了含咖啡因的巧克力，可能會過度亢奮晚上不易入睡。此外，黑巧克力所含的脂肪及糖分，並不是孩童生長發育的必要來源，吃多了容易肥胖。

族群2：胃食道逆流患者

巧克力裡添加的糖屬於精緻糖類，吃進胃裡會刺激大量胃酸分泌，誘發胃食道逆流症狀。

族群3：懷孕及哺乳婦女

巧克力中的咖啡因會經由胎盤及母乳傳給胎兒、嬰兒，懷孕或哺乳的媽媽若攝取超過300毫克咖啡因，會影響胎兒或嬰兒腦部發育，要特別留意。

族群4：三高患者、肥胖