很多人都愛吃新鮮、未加熱烹調的蔬菜水果，尤其是對一些愛美又講究維持身材的女性朋友，對生菜沙拉、現榨蔬果汁趨之若鶩。但是，這些生菜是否可能有農藥殘留？你知道哪些蔬果農藥殘留最多嗎？

●農藥殘留最多 常見12種蔬果

營養師高敏敏表示，美國非營利環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）每年會對常見蔬果進行農藥的檢驗，並公佈「Dirty 12」也就是12款含農藥殘留最多的12種蔬果排行：

第1名、草莓

第2名、菠菜

第3名、羽衣甘藍

第4名、桃駁李(甜桃)

第5名、蘋果

第6名、葡萄

第7名、櫻桃

第8名、桃

第9名、梨

第10名、甜椒∕辣椒

第11名、芹菜

第12名、番茄

●吃蔬果好處遠超農藥 正確洗淨安心食用

不過，高敏敏強調，不要恐慌，多吃水果蔬菜對健康的好處超過所帶農藥帶來的風險，只要正確清洗乾淨，就可以安心享用。

但要如何正確清洗蔬菜呢？高敏敏分享，首先用肥皂將雙手洗乾淨（20秒），接著準備一個盆，用流動自來水清洗，大約兩次；再切掉葉子或莖上受損、腐爛部份；最後洗乾淨後，用紙巾或乾淨的毛巾擦多餘水分即可進行烹調。

另外，草莓因為外皮充滿細孔，導致農藥更容易附著，因此，清洗時要更慎重，而像是甘藍、青花菜這類多層次的蔬菜，更要將褶皺打開清洗。

●烹調前再清洗 避免營養流失