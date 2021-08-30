很多人都愛吃新鮮、未加熱烹調的蔬菜水果，尤其是對一些愛美又講究維持身材的女性朋友，對生菜沙拉、現榨蔬果汁趨之若鶩。但是，這些生菜是否可能有農藥殘留？你知道哪些蔬果農藥殘留最多嗎？
●農藥殘留最多 常見12種蔬果
營養師高敏敏表示，美國非營利環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）每年會對常見蔬果進行農藥的檢驗，並公佈「Dirty 12」也就是12款含農藥殘留最多的12種蔬果排行：
第1名、草莓
第2名、菠菜
第3名、羽衣甘藍
第4名、桃駁李(甜桃)
第5名、蘋果
第6名、葡萄
第7名、櫻桃
第8名、桃
第9名、梨
第10名、甜椒∕辣椒
第11名、芹菜
第12名、番茄
●吃蔬果好處遠超農藥 正確洗淨安心食用
不過，高敏敏強調，不要恐慌，多吃水果蔬菜對健康的好處超過所帶農藥帶來的風險，只要正確清洗乾淨，就可以安心享用。
但要如何正確清洗蔬菜呢？高敏敏分享，首先用肥皂將雙手洗乾淨（20秒），接著準備一個盆，用流動自來水清洗，大約兩次；再切掉葉子或莖上受損、腐爛部份；最後洗乾淨後，用紙巾或乾淨的毛巾擦多餘水分即可進行烹調。
另外，草莓因為外皮充滿細孔，導致農藥更容易附著，因此，清洗時要更慎重，而像是甘藍、青花菜這類多層次的蔬菜，更要將褶皺打開清洗。
●烹調前再清洗 避免營養流失
高敏敏提醒，要煮時再做清洗的動作，清洗完畢之後再切蔬果，才能避免營養素在洗的時候從切口流失，千萬不要洗乾淨再儲存，這樣會使細菌容易滋生生長，提升腐敗的機率。
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