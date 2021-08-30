美股周五（27日）收紅，台股本周有機會挑戰季線17363點，但法人認為，指數這波已反彈近千點，加上MSCI季度調整31日盤後生效，大盤若來到17300點，投資人要居高思危，不建議再追價，此時應檢視手中持股，若有三類股票包括公司獲利虧損、近一季產業營運可能看淡，以及股價走勢明顯落後大盤，反而應該分批減碼出場。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周五在全球央行年會演說中指出，今年底前可能縮減購債規模，並表示不急於升息，激勵美股四大指數收紅，其中，標普、那指續創新高。

台股27日大漲142點，收在17209點，重返萬七大關，成交值為3148億元，預期本周有機會挑戰季線17363點。三大法人合計買超225億元，其中外資買超182億元，自營商買超54億元，投信則逆勢賣超10億元。

日盛投顧總經理鍾國忠在《理財達人秀》節目中表示，台股這波從16248點漲到周五最高點17229點，已經反彈近千點，但目前大盤趨勢是中空短多，預測第三季大盤會在大箱型區間整理，本周指數若來到17300點約季線位置，建議先減碼出場，因為MSCI季度調整31日盤後生效，台股又調降權重，外資買盤也會相對縮減。

至於在指數強彈近千點的過程中，投資人該先砍掉哪些股票呢？鍾國忠用較寬鬆的條件來做篩選，歸納出以下三類股票可以分批減碼出場，給投資人考參。

（1）若持股的公司獲利虧損，就逢高獲利了結。

一般來說，長期虧損代表公司體質較弱，雖然有可能轉虧為盈，但機率並不高，

投資人不要跟股票談戀愛，該砍就砍，即使不小心賣錯可以再追回，但就怕死抱活抱，留到最後留成仇。

（2）近一季產業營運可能看淡，就應在8月營收公布前分批減碼。

不妨參考7月營收，若YOY已經下滑，甚至比6月來得低，就不必戀棧，尤其電子產業營收更明顯，通常第三季7、8、9月為傳統旺季，若營收往下掉，代表後繼無力，投資人要特別留意。

（3）股價走勢明顯落後這波大盤，沒站上月線者減碼出場。

這次加權指數站上月線，若手上持股未收復月線表示相對落後，就是弱勢股；例如茂迪、大中等營收有轉弱跡象，股價反彈到月線，投資人可先出脫股票。