新冠肺炎疫苗正在各地施打，醫師也常提醒民眾施打完後要多喝水，但75歲有心臟病的張姓老翁在打了疫苗後，一次大概就喝1公升，想說多喝水也不會有壞處，但在施打完的幾天後開始咳嗽，晚上睡覺時更咳，甚至得坐著睡覺才能入眠，也會喘，胸部也會痛，忍了幾天後，小腿出現水腫，他才趕快就醫，沒想到是肺積水，更沒想到可能是多喝水引起的。

●接種完疫苗多喝水＋定時量體溫 心臟病患應拉長時間喝

衛福部彰化醫院心臟科主任何東錦表示，心臟就像幫浦一樣，不斷收縮把肺部的含氧血打到全身，但是心臟病患因心臟較無力，若短時間喝進太多水，來不及把水分送到腎臟排除，就容易發生肺積水。

值得一提的是，接種完疫苗最好要定時量測體溫多喝水，但心臟病患者最好還是維持平常的飲用量比較好，若要多喝水，也要慢慢地拉長時間喝，讓心臟有足夠的運作時間，才不會有肺積水的風險，否則一旦發生肺積水，最嚴重的還可能因呼吸衰竭而死亡。

●洗腎病人喝水要注意 嚴重恐致肺積水

彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡說，洗腎等嚴重腎臟病變的病人也要記得打完疫苗後不能喝太多水，因為他們沒辦法像正常腎臟功能的人可以隨時自我調節多餘的水分，而必須到了洗腎的時候才能移除，萬一喝太多水，也可能產生全身性水腫，使得體內水分多到造成肺積水。

蔡旻叡主任表示，洗腎患者打完疫苗就按平時的喝水量，千萬不能再多喝，因此，發了普拿疼的藥物及單張衛教單給洗腎患者，一再提醒患者在打疫苗之後「請勿多喝水」。

●飲水量要控制 勿集中在短時間內喝

何東錦主任、蔡旻叡主任提醒，一般而言，肺積水的主要原因有上述的「心因性」及「腎因性」，為了避免發生肺積水，這心臟病患、腎臟病患的飲水量都要控制，補水時也要分開時段喝，不要集中在短時間喝完，也不要因為打了疫苗就更動喝水現況。（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網）