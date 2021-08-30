網球四大公開賽每年的壓軸都是「美國網球公開賽」(US Open，簡稱美網)，今年8/30至9/12在紐約舉行，誰能拿下冠軍，大家可以買張運彩猜一猜。

誰能奪得2021美網冠軍？運彩等你猜

美網跟澳網、法網以及溫布頓並稱為「網球四大公開賽」，是職業網球最高等級的賽事，也是每位職業好手必爭的殿堂，除了比賽時間彼此特意錯開外，比賽場地的屬性也有所不同，澳網屬於「慢速硬地」、法網屬「泥地」(紅土)、溫布頓屬「草地」、美網則屬「快速硬地」。

網球四大公開賽場地屬性。(台灣運彩提供)

喜歡網球的朋友都知道，只要提到澳網首先想到的就會是N.喬科維奇，法網及溫網即使今年是N.喬科維奇奪冠，但大家只要提到法網還是會想到納達爾，溫網則是費德勒，因為他們在個別的公開賽(特別是澳網、法網、溫網)，不同的場地屬性下有其獨特的宰制力，唯獨美網，除了2004-2008由費德勒連奪5冠外，近12年來沒有1位選手可以連霸成功，最好的是納達爾的4冠(2010、2013、2017、2019)，其次是N.喬科維奇的3冠(2011、2015、2018)，其餘的5冠則分屬5位選手(2009的德爾波特羅、2012的莫瑞、2014的西里奇、2016的瓦林卡以及2020的蒂姆)，可以說是人人有機會，今年會是由誰能奪冠呢！大家不妨可以買張運彩「冠軍」玩法來猜一猜，也可以三五好友一起來PK一下，看看誰的眼光及判斷比較精準。

近20年美網奪冠情形。(台灣運彩提供)

除了冠軍及特別項目玩法外，也可以就每1場比賽「猜輸贏」(不讓分、讓分) 、「猜大小」(總局數比開盤值大還是小) 、「猜單雙」(總局數是單數還是雙數)以及「猜正比」(總盤數正確的比數是幾比幾)，如果有「場中投注」(Live Betting)時更可以邊看著比賽邊投注，好好享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。