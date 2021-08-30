美國聯準會（Fed）主席鮑爾周五（27日）在全球央行年會演說中指出，今年底前可能縮減購債規模，並表示不急於升息，但韓國央行卻在會前宣布上調基準利率1碼，從0.5％升至0.75％，希望能改善房貸增加、房價及物價上漲的問題，成為亞洲第一個升息的主要經濟體，難道這是預告全球央行即將進入升息循環了嗎？資金派對結束了嗎？全球股市會因此陷入空頭嗎？

美國Fed會在六月討論「減債」，最主要的原因是去年新冠肺炎開始，Fed大量的印錢造成美元價格下滑，加上疫情造成全球貨運、缺工問題不斷，大幅拉高物價指數，而美國當時疫苗覆蓋率高，單日確診人數來到新低，經濟逐漸復甦，就業率得到初步的改善，Fed才會開始「討論」升息，短短不到兩個月，情況馬上豬羊變色，美國7月開始逐步放鬆各種疫情的管制措施，疫苗施打率又無法進一步提升，Delta病毒又具備突破疫苗的高傳播力，美國單日確診人數急劇升高，最高一度突破25萬例，接近前一波的高峰，住院人數、死亡人數同步升高。

美國蘋果公司也宣布延長居家上班時間到明年一月，疫情惡化將影響實體經濟的復甦，失業率恐再次升高，而通膨問題，在市場預期美國會提早升息、減債情況下，資金回歸美元，美元匯率上升，帶動以美元計價的原物料如黃豆、玉米、原油等，都出現明顯的下修，在通膨得到控制下，美國實體經濟受到影響，研判美國聯準會對於減債、升息將保持更多的耐心。

既使美元陸續遭逢日圓、歐元、人民幣的挑戰，美元的國際地位仍無法撼動，全球各國央行的利率決策，最主要還是受到美國的影響，美國2023年以後才有可能升息，各國經濟狀況不同，韓國為控制房價、物價升息，不可能造成連鎖性的效應，帶動全球央行開啟升息循環，台灣央行就已經暗示，台灣通膨相對溫和，且經濟未達過熱標準，利率連六凍，美國、台灣利率維持不變。

資金繼續寬鬆，股市中、長期將繼續維持多頭格局，但如果真的很擔心升息，可以考慮升息受惠的股票，利率上升，融資利率將同步調高，放款業務利差擴大，進一步提升獲利能力，相關的類股可以考慮銀行類股如富邦金、中信金、玉山金與永豐金等，另外租賃設備、應收帳款管理業務的中租-KY、裕隆汽車車貸服務的裕融也值得注意。