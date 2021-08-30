美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會釋出今年底前可能縮減購債規模，但不急於升息的論述，激勵美股上周五(27日)走揚，在這項不確定因素消除後，台股將回歸基本面，分析師指出，本周將進入9月，有2件事必須注意，第一是季底作帳行情即將展開，其次是8月營收即將陸續出爐，哪些是投信作帳個股，哪些個股訂單能見度夠高，都將可以找到比較明確的操作方向。

台股27日上漲142點，收在17209點，一周以來，指數大漲867點，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，原本的內憂外患已陸續消除，當沖降稅措施確定延長，解決了內憂問題，鮑爾釋出的訊息也讓不確定因素消除，代表又回到景氣復甦的基本面，只不過，樂觀中帶有謹慎與保守，因為這一波跌到16248點，再漲回17200點，融資只減了約300億，不像5月跌到15159點那次，融資浮額一口氣清洗了500多億元，因此，選股就顯得格外重要。

陳昆仁指出，台股上周五雖然漲了142點，但主要漲的是權值股，靠權值股撐指數，個股走勢漸趨分岐，之前漲多的中小型股休息，本周三就進入9月份，必須注意2件事，第一件事是投信季底作帳行情開始，第二件事是8月營收即將在9月10日以前公布。當8月營收陸續開出來，要分別從2部分來觀察，一是跟去年8月相比，注意該公司的成長性，二是要跟7月營收相比，假如還能持續成長，代表下半年的訂單能見度夠高，產能是有的，因為要有料、有產能，才能持續成長，尤其越早公布營收數字的，也代表是對自家業績有自信，投資人也可以找到比較明確的方向。

至於投信作帳的部分，陳昆仁提醒「選小不選大」的原則，留意投信買進的個股當然是觀察重點，但投信比較喜歡拉中小型個股，一方面也是因為小型股才拉得動股價，因此，如果只觀察投信買超前10名，發現買超標的為聯電或是金融股這種大型股，就不太可能會是投信作帳股，另外還有一種情形是投信雖然是買超，但股價已漲到高點，並出現漲不太動的情形，就要小心投信會不會準備要開始倒貨，最好先避開。