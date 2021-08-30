法國總統馬克宏今天表示，法國與塔利班就撤離國民及處於險境的阿富汗人展開討論，並非承認這個立場強硬的伊斯蘭組織成為阿富汗的統治者。

法新社報導，民兵組織塔利班（Taliban）本月奪回政權以來，法國與其他的西方國家近來相繼披露，他們與塔利班磋商，即使美國等多國撤軍後，如何撤離平民。

馬克宏訪伊拉克期間接受法國電視一台（TF1）訪問表示：「我們還得在阿富汗執行撤離任務，控制局面的是塔利班…我們必須從務實的觀點進行討論，這絕非意味著我們將承認，我們設定條件。」並說明3個主要條件的輪廓。

馬克宏表示，塔利班必須尊重允許所有符合庇護資格者離境的人道法規，並且針對所有的恐怖活動採取「非常明確的立場」，「若他們與目前在阿富汗及這個地區的恐怖主義派系達成協議，那麼很顯然我們全都無法接受」。

至於第3個條件，他說，就是人權及「特別是尊重阿富汗婦女的尊嚴」。

法國的撤離行動在這個週末結束之前，大約從阿富汗撤離了3000人，但馬克宏說，法國仍需撤離數百或數千人。（譯者：曹宇帆）1100830