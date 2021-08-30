颶風艾達今天以強度達4級風暴的非常危險等級登陸路易斯安那州，迫使沒有撤離的民眾得因應，16年前颶風卡崔娜過境，當局斥巨資加固堤防後，至今面臨的最嚴峻考驗。

路透社報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，經過一夜艾達（Ida）強度增強，美東時間上午11時55分在路易斯安那州的佛瓊港（Port Fourchon）附近登陸，艾達強風波及的範圍，從颶風眼向外延伸50英里（約80公里），並且以每小時13英里（每小時21公里）的速度向西北推進，迫使紐奧良暫停緊急醫療服務。

路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示，艾達可說是1850年代以來，路易斯安那州遭遇的最嚴重颶風直接侵襲，根據PowerOutage網站，超過12萬2000戶的家庭與商用供電中斷，大部分集中在路州的東南部。

美國國家颶風中心表示，艾達原本是加勒比海海面上形成的熱帶風暴，僅3天後，依沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度）的5個等級，即發展成為強度第4級的颶風，伴隨著風速將近每小時140英里（225公里）的不間斷強風。

不僅強風肆虐，根據上傳至社群網站的畫面，海面已出現原先預報因颶風掀起的大浪，部分海岸地區的浪高超過6英尺（約183公分），聯絡路易斯安那州與密西西比海灣（Mississippi Gulf Coast）的90號公路已成為路面積水的河流。

美國國家颶風中心另警告，強風可能導致災情，以及部分地區的降雨將達到610毫米。（譯者：曹宇帆）1100830